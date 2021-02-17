الحكومة تحيل سبع محطات طاقة شمسية إلى الاستثمار

2021/02/17 | 08:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مجلس الوزراء، الأربعاء، على موافقته في إحالة سبع محطات طاقة شمسية للاستثمار في أربع محافظات.

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وقالت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، للصحيفة الرسمية وتابعها "ناس"، (17 شباط 2021) إن "مجلس الوزراء وافق على إحالة سبع محطات تعمل بالطاقة الشمسية للاستثمار في محافظات المثنى وواسط وكربلاء وبابل".

وأضافت النجار أن "مجموع طاقة تلك المحطات يبلغ 755 ميكاواط"، لافتة إلى آن "هذه الخطوة من شأنها الإسهام بتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة وتقليل الضغط على محطات الطاقة التي تعمل بالوسائل الأخرى لاسيما خلال فصل الصيف المقبل".

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