2021/02/17 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر «استراتيجية التوتّر» تسمية أُطلقت على الممارسات التي شهدتها حقبة «سنوات الرصاص» التي شهدتها إيطاليا بين نهاية ستينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين، وهي سنوات تميّزت بتفشّي الظاهرة الإرهابية في البلاد.



وتشير «استراتيجية التوتّر» إلى تواطؤ الدولة العميقة مع مجموعات اليمين الأقصى التي قامت بتنفيذ عمليات إرهابية من أجل خلق مناخ ملائم لدفع الحكم باتجاه سلطوي وتسهيل انقضاضه على قوى اليسار، لاسيما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («استراتيجية التوتّر» في السودان - جلبير الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («استراتيجية التوتّر» في السودان - جلبير الأشقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).