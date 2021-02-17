نقلات على رقعة الحياة - حسن مدن

2021/02/17 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن التضاريس درس الجغرافيا الأول في المدرسة.



هناك تعلمنا الكلمة أول مرة، ولفترة ظننا أنها واردة فقط حين يدور الحديث عن الأنهار والبحار والجبال والسهول والسفوح، حيث ذلك التنوع المدهش في التفاصيل وفي المناخات وفي وسائل الحياة.



لكن الحياة تُعلم أن التضاريس ليست حكر الجغرافيا وحدها.



إن في الحياة، وفي المجتمع ثمة تضاريس، وفي النفس الإنسانية كذلك شيئاً من هذه التضاريس، وهنا كما هناك تتجسد التناقضات والفروقا ......





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