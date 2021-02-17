سلام الشمري : قوة العراق باستقلالية قراره السياسي دون تدخلات خارجية

2021/02/17 | 09:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اهمية وحدة الموقف السياسي الداخلي واستقلاليته دون تدخلات خارجية.وقال في بيان صحفي ان : ما اضعف العراق طيلة الفترة السابقة الابتعاد عن وحدة الموقف السياسي تجاه الازمات والتحديات التي تواجه البلد مما جعلها عرضة لتدخلات اقليمية ودولية .واضاف الشمري ان اغلب هذه التدخلات لم تصب بمصلحة العراق وشعبه بل اتخذتها وسيلة لتحقيق أهداف ومارب خاصة بهذه الدول.واوضح انه لايمكن القبول بان يكون قرارنا السياسي مرهونا بتاثير هذه الجهة او تلك بالداخل العراقي ويجب ان يتفق الجميع على وحدة الموقف والاتكال على الشعب بدلا من الاغراب مهما تربطنا بهم من وشائج ومصالح.وشدد الشمري على ضرورة ان يكون القرار السياسي العراقي هو السائد والفيصل لحل الازمات الداخلية بدلا من انتظار رأي هذه الدولة او تلك ومدى تاثيرها على البعض./انتهى3

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