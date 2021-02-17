بثنائية نظيفة ... ليفربول الانكليزي بضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه لايبزيج الالماني

2021/02/17 | 09:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تعافى ليفربول من هزائمه على الصعيد المحلي، ليضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه 2-0 على مضيفه لايبزيج، مساء امس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16.وسجل هدفي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني في الدقيقتين 53 و58.وأقيمت المباراة على ملعب بوشكاش أرينا، بسبب منع السلطات الألمانية، دخول القادمين من الأراضي البريطانية، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.وستقام مباراة الإياب في ملعب "أنفيلد"، يوم العاشر من آذار المقبل./انتهى9

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