5 مناطق ضمن محيط بغداد موعودة بـ”اعادة اعمار”

2021/02/17 | 09:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت محافظة بغداد، شمول خمس مناطق ضمن أطراف العاصمة بغداد بمشاريع اعادة الاعمار.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “يس عراق”، ان “المحافظة عقدت اجتماعا مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب لوضع آليات تنفيذ المشاريع الخدمية في مناطق اطراف العاصمة التي تضررت من الارهاب”.

واشار الى “الاتفاق على تحديد حصة المحافظة من مشاريع الصندوق وشمول مناطق: التاجي والمدائن والمحمودية وابو غريب والطارمية بتلك المشاريع، مع تقسيم الاعمال بينها بحسب الاهمية”.

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