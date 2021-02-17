صدور أوامر قبض بحق 23 شخصاً بينهم مسؤولون في تربية كركوك

2021/02/17 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحقّ عددٍ من المُتَّهمين في مديريَّة تربية مُحافظة كركوك، على خلفيَّة وجود شبهات فسادٍ بعمليَّات شراء موادّ للمُديريَّة، مُبيّنةً أنَّ من بين المُتَّهمين المدير العام السابق لتربية المُحافظة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى مديريَّة تربية المُحافظة قام بضبط (3) مُستندات صرفٍ خاصَّةٍ بالمُشتريات؛ لوجود شبهات فسادٍ فيها، مُوضحةً أنَّ تلك الشبهات تمثّلت بقيام لجانٍ مُختلفةٍ في المُديريَّة بشراء موادّ خلافاً للمُواصفات الفنيَّة المُعتمدة، ووجود مُغالاةٍ في الأسعار".

وأضافت، أن "قاضي التحقيق المُختصّ سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ وقبضٍ وتحرٍّ وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات بحقّ (23) شخصاً، من بينهم المُدير العامُّ السابق لتربية المُحافظة، ورؤساء وأعضاء لجان (تحديد المُواصفات، وتحليل العروض، والمشتريات، وجلب العروض، والصيانة)"، مُؤكّدةً "تنفيذ أمر القبض بحقّ ثلاثة مُتَّهمين، بينهم رئيسا لجنتي (الصيانة وجلب العروض)".

وأشار البيان إلى أن "المكتب تمكن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط المُهندس المُشرف على مشروع تطوير حدائق عامَّة في المحافظة وأحد المُقاولين؛ وذلك لقيامهما بوضع أسسٍ ودعاماتٍ؛ لتشييد محلاتٍ تجاريَّةٍ، وإنشاء مرآبٍ لوقوف السيَّارات ضمن الحدائق العامَّة خلافاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مديريَّة التخطيط العمرانيّ".

وبيَّنت الهيأة أنه تمَّ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إطلاق سراح المُتَّهمين بكفالةٍ".

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