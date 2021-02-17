بيان من الدفاع المدني بشأن سلسلة حرائق ضربت كربلاء ليلة أمس

2021/02/17 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، بياناً بعد حدوث ستة حرائق في محافظة كربلاء خلال وقت واحد، بسبب العواصف الترابية التي ضربت المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني، استنفرت في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الاربعاء الموافق 2021/2/17 في محافظة كربلاء المقدسة وبإشراف ميداني من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، بعد ما تعرضت المحافظة لعواصف ترابية تسببت باندلاع سلسلة حرائق في وقت واحد".وأضاف البيان، أن أول الحوادث "كان حريقاً في منطقة سكنية من أراضي البستنة تبعد 2 كيلو متر عن مركز المدينة المقدسة، واما الحادث الثاني اندلع في قضاء الحسينية معسكر الجيش مقر الفوج الثاني داخل عدد من الكرفانات تستخدم كمخزن للمواد المستهلكة".

وأضاف البيان، أن "الحادث الثالث في قضاء الحر قرب جامعة أهل البيت كلية القانون، والحادث الرابع في قضاء الحر منطقة الرشدية قرب سيطرة الرشدية، والحادث الخامس في منطقة الزبيلية، والحادث السادس في قضاء الهندية في مجملها داخل بساتين ودور سكنية مشيد داخلها".

وأشار البيان إلى أن المديرية "دفعت بفرق إطفاء إضافية إسناداً إلى محافظة كربلاء المقدسة من محافظات بابل، والديوانية، والنجف الاشرف، حتى تمكنت من إنهاء سلسلة الحرائق صباح هذا اليوم بوقت قياسي، دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

ولفت البيان إلى أن "مديرية الدفاع المدني أصدرت جملة من الارشادات والتوصيات للمواطنين، فيما يخص التعامل مع العواصف مع استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في جميع المحافظات مع بدأ العواصف وسوء الأحوال الجوية".

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