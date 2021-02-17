2021/02/17 | 09:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات الجيش القبض على ارهابي خلال عبوره الحدود العراقيه - السورية .وقال مصدر من العمليات المشتركة لـ /نينا/ ان قوة من فق ١٥ بقيادة عمليات نينوى القت القبض على ارهابي ينتمي الى تنظيم داعش خلال عبوره الحدود العراقيه - السورية في منطقة ربيعة"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي خلال عبوره الحدود العراقيه - السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي خلال عبوره الحدود العراقيه - السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).