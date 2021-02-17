لماذا اندلعت الاحتجاجات في روسيا؟ - مصطفى عبد الغني

2021/02/17 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنييواجه نظام فلاديمير بوتين أزمة في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تحدث في روسيا والتي تكشف عن عقود من الفشل تواجهها النظم النيوليبرالية والستالينية، ولكن تلك الاحتجاجات تستحق قيادة أفضل لتمثيلها.تعد تلك الاحتجاجات الواسعة نتيجةً لتزايد الفقر وعدم المساواة وغياب الديمقراطية.



في خلال السبع السنوات الأخيرة، تراجع متوسط الدخل الحقيقي للمواطن الروسي خمس مرات.



وفي العام ا ......





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