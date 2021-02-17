الاعلام الامني: القبض على ارهابي في ربيعة

2021/02/17 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على إرهابي عبر الحدود العراقية السورية.

وقالت الخلية في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القت قوة من الفرقة 15 القبض على إرهابي من عناصر داعش خلال عبوره الحدود العراقية السورية في منطقة ربيعة".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

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