تحضيرات الحظر: «عقوبات قاسية» و «لا مجاملات» للمخالفين

2021/02/17 | 09:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أمس الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على عدد من الطلبات التي تقدمت بها الوزارة، فيما أشار الى تصاعد الموقف الوبائي في ثلاثة اماكن.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، «لاحظنا ازدياد إصابات كورونا في الكرخ والنجف وكربلاء»، موضحا أن «السلالة الجديدة من كورونا تصيب الأطفال».

وأضاف أنه «ستفرض غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين بحق مقيمي المناسبات والتجمعات البشرية».

ولفت التميمي الى «اتفاق الصحة مع وزارة التربية لتحديد موعد امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية»، مضيفا أنه «تقرر تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات».

وذكر أن «مجلس الوزراء خول وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا، وأنه وافق على دعم وزارة الصحة بـ 100 مليون دولار من البنك الدولي لتوفير الفحوصات المختبرية والادوية والمستلزمات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا».

وأضاف التميمي أن «وزارة الصناعة وافقت على تزويد وزارة الصحة ب 300 سيارة اسعاف تمول من البنك الدولي»

فيما أشار الى «موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة الصحة التخصيصات المالية لاستحداث 22 مركز متخصص بالعناية المركزة لحديثي الولادة، وأنها ستمول من البنك الدولي».

بدورها، أكدت العمليات المشتركة أن العراق يواجه خطراً قومياً يتمثل بالسلالة الجديدة لـ»كورونا».

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي إن «الوضع الراهن حتم علينا وضع أوقات محددة تتيح للمنتسبين تبديل شفتات دوامهم»، مشيراً إلى أن «غير ذلك سيعرض المنتسب والضابط نفسه للمحاسبة سواء في الداخلية أو الدفاع وكذلك الحشد الشعبي وجميع الاجهزة الامنية الاخرى».

وأوضح أن «القوات الأمنية ستكون متواجدة في جميع المناطق».

ولفت الخفاجي الى أن «جميع صنوف القوات المسلحة ستكون معرضة للمحاسبة في حال مخالفة توجيهات العمليات المشتركة، الخاصة بتطبيق تعليمات الصحة والسلامة».

وتابع المتحدث، أنه «في حال حدوث أي تغيير بالواجبات الأمنية، سيكون من الساعة السادسة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً، بعدها سيتعرض المخالف للمحاسبة».

وأكد، أن «العمليات المشتركة لن تسمح للمنتسبين بالتجول بعجلاتهم خلال أوقات حظر التجوال الشامل، وسيعرض المنتسبون أنفسهم للمسائلة في حال اصطحاب أي مدني أثناء التجول».

وبين الخفاجي، أنه «لن يكون هناك مجاملة وامتيازات في تطبيق الحظر الصحي الخاص بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية».

وأشار إلى أن «واجب العمليات المشتركة الأساسي، هو إنجاح الخطة الخاصة بتطبيق الحظر الصحي، وأن التعاون سيقلل من وقت الحظر».

من جانبه، أكد يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة ضرورة الالتزام بأوقات الحظر وعدم مخالفة التعليمات الوقائية.

وأضاف رسول في أن «تبديل الواجبات بين المنتسبين الأمنيين سكون وفق آلية محددة وسيتم محاسبة الجميه دون استثناء، بضمنهم منتسبي الأجهزة الأمنية حال مخالفته لأوقات الحظر واظهار الباج لن يجدي نفعا».

وأشار إلى أن «بعض الطرق الرئيسية ستكون متاحة للحركة خاصة الدولية وان مركبات الحمل ستكون مستمرة في نقل المواد الرئيسية للمواطن مثل حمولات البناء والغذائية والانشائية ضمن طرق محددة».

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