رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو لمواجهة الإرهاب

2021/02/17 | 09:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو لمواجهة الإرهاب، فيما اشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ بخطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ»، مبينا انه «تم خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه، ولاسيما ما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري، على وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية وبما يحفظ سيادة العراق».

وأكد الكاظمي على «أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو، في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية بعملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية».

من جانبه، أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ «بخطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب»، لافتا الى «مواصلة دعم حلف الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وعبر ستولتنبيرغ عن إعجاب دول (الناتو) بخطوات الحكومة في التزامها بالنهج الإصلاحي الذي اعتمدته، ومضت بتنفيذه للنهوض بواقع البلاد».

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