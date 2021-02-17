الولايات المتحدة ترفع الحوثيين من قائمة الإرهاب

2021/02/17 | 09:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفعت حركة «أنصار الله» (الحوثيين) في اليمن من قائمة الإرهاب بصورة رسمية.

وجاء في بيان صدر عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، بأن «(الثلاثاء) 16 شباط، تسحب وزارة الخارجية قرار إدراج (أنصار الله) في القائمة».

وأوضح البيان أن «الحركة لم تعد معرضة للقيود التي كانت مفروضة عليها بموجب القواعد الخاصة بمواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية الأجنبية».

وأضاف أن «المواطنين الأمريكيين لا يحتاجون من الآن فصاعداً إلى إذن من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية لإجراء التعاملات مع أنصار الله». وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت حركة «أنصار الله» الحوثية إلى وقف الزحف على مأرب وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات. وشددت الخارجية الأمريكية، بحسب «رويترز»، على أنه «يجب على الحوثيين وقف التقدم العسكري والامتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار، كما يجب عليهم الالتزام بالمشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية التي تقودها أمريكا».

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