موعد جديد لحسم التصويت على موازنة 2021

2021/02/17 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، موعد التصويت على موازنة 2021، فيما بينت المسائل المتبقية لاتمامها.

وقال عضو اللجنة، أحمد حمه رشيد في تصريح للوكالة الرسمية، إن “المسألة المتبقية بمشروع قانون الموازنة، تتعلق بحصة الإقليم”، مشيراً الى أن “المكون الكردي بما في ذلك المعارضة، يقبلون بالنص الحكومي الذي تم الاتفاق عليه لكن لم يتم حتى الاآن الاتفاق على تعديل هذه الفقرة او استبدالها بنص جديد”.

ولفت رشيد الى أن “من الممكن حسم هذا الموضوع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وأنه سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الخميس المقبل او مطلع الاسبوع القادم”، مؤكدا أن “هناك بوادر ايجابية لكن لم يتم حتى الان الاتفاق على صيغة نهائية للنص”.

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