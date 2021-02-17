محافظ بغداد: 5 مناطق في أطراف العاصمة مشمولة بإعادة الإعمار

2021/02/17 | 09:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة بغداد، الأربعاء، عن شمول خمس مناطق ضمن اطراف العاصمة بمشاريع اعادة الاعمار، بالتنسيق مع صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان «المحافظة عقدت اجتماعا مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب لوضع آليات تنفيذ المشاريع الخدمية في مناطق اطراف العاصمة التي تضررت من الإرهاب”.

وأشار العطا الى “الاتفاق على تحديد حصة المحافظة من مشاريع الصندوق وشمول مناطق: التاجي والمدائن والمحمودية وابو غريب والطارمية بتلك المشاريع، مع تقسيم الاعمال بينها بحسب الاهمية».



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