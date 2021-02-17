سائرون: قوة العراق باستقلالية قراره السياسي دون تدخلات خارجية

2021/02/17 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الأربعاء، اهمية وحدة الموقف السياسي الداخلي واستقلاليته دون تدخلات خارجية.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “ما اضعف العراق طيلة الفترة السابقة الابتعاد عن وحدة الموقف السياسي تجاه الازمات والتحديات التي تواجه البلد مما جعلها عرضة لتدخلات اقليمية ودولية”.

واضاف ان “اغلب هذه التدخلات لم تصب بمصلحة العراق وشعبه بل اتخذتهما وسيلة لتحقيق أهداف ومارب خاصة بهذه الدول”، مبينا أنه “لايمكن القبول مطلقا بان يكون قرارنا السياسي مرهون بتاثير هذه الجهة او تلك بالداخل العراقي ويجب ان يتفق الجميع على وحدة الموقف والاتكال على الشعب بدلا من الاغراب مهما تربطنا بهم من وشائج ومصالح”.

وشدد الشمري على “ضرورة ان يكون القرار السياسي العراقي هو السائد والفيصل لحل الازمات الداخلية بدلا من انتظار رأي هذه الدولة او تلك ومدى تاثيرها على البعض”.



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