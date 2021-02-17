تصريح جديد من اللجنة المالية ومستشار رئيس الوزراء يتحدث عن “نقطة التعادل”

2021/02/17 | 10:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط في تقوية “الرافعة المالية للبلاد”، فيما أفصحت اللجنة المالية النيابية عن استمرارها في مناقشة الموازنة حتى مع فرض الحظر الصحي.وقال صالح في تصريح صحفي، إن ” نقطة التعادل أو التوازن في الموازنة تتطلب أن يكون متوسط سعر برميل النفط السنوي المصدر إلى الخارج بما لا يقل عن 75 – 80 دولارا للبرميل”، مشيرا الى انه “عند ذلك ستغلق فجوة العجز تماماً وتعد مصادر الاقتراض لسد العجز في الموازنة ملغاة تلقائيا بالغالب”.وأضاف ان “الحكومة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الحالية […]

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