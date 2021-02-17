2021/02/17 | 10:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليبدأت في محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، محاكمة رئيس اتحاد كرة القدم السابق في جمهورية أفريقيا الوسطى، باتريس نغايسونا، بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق المسلمين في البلاد.وأنكر نغايسونا، القائد السابق لميليشيات مسيحية، استهدفت بالأساس أبناء قبيلة بالاكا، الاعتراف كذلك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وتشمل المحاكمة كذلك “ألفريد يكاتوم”، ويتهم إلى جانب نغايسونا بجرائم ضد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنائية الدولية تحاكم متهما بقتل مسلمي أفريقيا الوسطى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنائية الدولية تحاكم متهما بقتل مسلمي أفريقيا الوسطى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).