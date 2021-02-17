ايران تعتبر إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي أمراً مستحيلاً

2021/02/17 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي أمراً مستحيلاُ، ويتعارض مع القرارات الدولية.

وقال روحاني: إن "بلاده لا تعتزم طرد المفتشين النوويين"، مبيناً أن "تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لن يغير الكثير في نشاط إيران النووي".

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