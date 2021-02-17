السيد الصدر يعلق على أربعة أحداث مهمة

2021/02/17 | 10:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على اربعة احداث مهمة شهدتها الساحة العراقية....

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