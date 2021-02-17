2021/02/17 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوقعات الجوية..طقس ممطر يستمر لـ 5 أيام وعواصف رعدية في عموم العراق

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