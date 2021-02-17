إجرام واسط تعلن القبض على متهم سرق 26 مليون دينار من أحد المنازل

2021/02/17 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في واسط، الأربعاء (17 شباط 2021)، القبض على متهم قام بسرقة مبلغ (26) مليون دينار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز قسم مكافحة الإجرام في واسط ألقت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ قدره (26) مليون دينار عراقي من دار احد المواطنين في احدى المحافظات المجاورة".

وأضافت، أنه "بعد التحقيق مع المتهم اعترف بقيامه بارتكاب جريمة السرقة حيث تمت احالته الى القضاء وفق المادة 443 لينال جزاءه العادل".

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