المائة دولار تسجل 146.500 دينار عراقي في البورصة المحلية اليوم

2021/02/17 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شهدت البورصة المحلية صباح اليوم ، استقرار بسعر صرف الدولار الاميركي مقابل الدينار العراقي .وسجلت بورصة الكفاح اليوم 146,500دينار مقابل 100 دولار" .وفي الصيرفات الاخرى سجل سعر الشراء 146,500 دينار ، وسعر البيع 145,500 دينار لكل 100 دولار./انتهى8

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