وزارة الاتصالات: المشروع الوطني للإنترنت سيحقق إيرادات مالية كبيرة للبلد

2021/02/17 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكدت وزارة الاتصالات، الاربعاء، ان المشروع الوطني للإنترنت، سيحقق إيرادات مالية كبيرة للبلد.وقال وزير الاتصالات اركان شهاب في بيان، إن "المشروع الوطني للانترنت يعد من أكبر المشاريع الذي يمتد لمئة عام قادمة، وهو مشروع خدمة ftth الالياف الضوئية الى المنازل".وأضاف أن "هذا المشروع ستكون فيه فوائد كبيرة، حيث سيوفر ارباحاً للدولة تقدر بالمليارات، فضلا عن توفيره الاف فرص العمل للكوادر والمقاولين، لافتا الى أن الهدف الاساسي من المشروع وصول الخدمة الى سرعة عالية جدا تفوق السرعة حتى في دول الجوار.وأكد "تضافر الجهود في شركة الاتصالات واستمرار العمل مع شركاء الوزارة لانجاز المشروع الذي سيرفد خزينة الدولة بالاموال في ظل الوضع الاقتصادي الصعب"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء داعم رئيس لقطاع الاتصالات سواء في خدمة 4G او خدمة ftth".وإشار الى أن "الخدمة اطلقت الاثنين الماضي في الساعة 12 ظهرا في منطقة زيونة بشكل تجريبي وتم تشغيل اول زون كافتتاح وكتجربة، مؤكدا أن العمل مستمر وستصل خدمة الانترنت الفايبر والالياف الضوئية الى المنازل".وأوضح، أن "مدة تنفيذ المشروع ستكون ثلاث سنوات، منوها بأن العام الحالي سيشهد ما لا يقل عن مليون خط أي مليون منزل، وبالتالي سيتم توفير الانترنت بحوال 5 ملايين الى 6 ملايين مواطن عراقي اذا فرضنا وجود 5 الى 6 افراد في المنزل الواحد"./انتهى8

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