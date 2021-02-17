لليوم الثالث.. استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار

2021/02/17 | 10:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز، أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، لليوم الأربعاء (17 شباط 2021).سعر بيع الدولار 146,500 سعر شراء الدولار 145,500

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