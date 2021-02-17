ترودو: كندا ودول أخرى تدرس إمكانية اعتبار معاملة الصين للأويغور إبادة

2021/02/17 | 10:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوتاوا-(أ ف ب) – صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء أن كندا ودولا أخرى تدرس إمكانية اعتبار معاملة الصين لأقلية الأويغور إبادة جماعية.وقال ترودو في مؤتمر صحافي “إنها كلمة محملة بالمعاني وهي أمر يجب بالتأكيد أن ننظر إليه في حالة الأويغور”.وأضاف “أعرف أن المجتمع الدولي ينظر باهتمام كبير في هذا الأمر، […]

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