محافظة عراقية تترقب افتتاح معمل “مربح للغاية”.. ماذا سينتج؟

2021/02/17 | 10:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تترقب محافظة البصرة قريبا افتتاح مصنع لانتاج البسكويت، بطاقة 5 طن يوميًا.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “انجز ابتكار وهو مركز متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية لحساب احد رجال الاعمال دراسة الجدوى الاقتصادية لمصنع متكامل من ثلاث خطوط إنتاجية لإنتاج البسكويت بأنواعه بطاقة 5 طن في اليوم في البصرة مع توفيره لـ 21 فرصة عمل”.

واضاف: “وقد تضمنت الدراسة على توصيف المشروع وأهدافه واهميته الاقتصادية ودراسة حالة السوق العراقية ومن ثم تحديد طاقته الإنتاجية وتحليل المعايير المالية والمحاسبية للمشروع”.

وبين انه “قد توصلت الدراسة الى ان المصنع ذو جدوى اقتصادية كبيرة في ضوء المؤشرات الآتية :

رأس مال المشروع = 3.214 مليون دولار

العائد الصافي السنوي = 989640 دولار

معدل العائد البسيط = 31.9%

العائد المتوسط على الاستثمار = 136%

فترة استرداد رأس المال = 1.5 سنة

صافي القيمة الحالية = 1.46

معدل العائد الداخلي = 17.9

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