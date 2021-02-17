سلطة الطيران الفرنسية تحذر من استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات

2021/02/17 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت سلطة الطيران المدني في فرنسا من أن الهواتف العاملة بنظام اتصالات الجيل الخامس قد تعطل عمل أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة، موصية بإطفاء هذه الأجهزة خلال الرحلات الجوية.

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