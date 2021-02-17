2021/02/17 | 10:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على عنصر بداعش خلال عبوره الحدود العراقية السورية.وذكرت الخلية، في بيان، أنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، قوة من الفرقة 15 تلقي القبض على إرهابي من عناصر داعش خلال عبوره الحدود العراقية السورية في منطقة ربيعة، واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة”.جدير بالذكر أن القوات الأمنية تلقي بين الحين والآخر، على أكثر من عنصر تابع لتنظيم “داعش”، يحاولون التسلل من سوريا إلى العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي خلال عبوره الحدود العراقية السورية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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