صور: أثار العاصفة التي ضربت السليمانية.. أضرار في المنازل والشوارع

2021/02/17 | 10:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسببت عواطف قوية، الأربعاء، بإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والأعمدة الكهربائية، في مدينة السليمانية.

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ورصد "ناس" (17 شباط 2021)، الاضرار المادية التي سببتها نشاط الرياح السطحية، حيث أظهرت الصور سقوط عدد من الأعمدة الكهرباء والأشجار وتحطم زجاج بعض المنازل.

وبحسب مختصين، فإن سرعة الرياح كانت جنوبية شرقية مع هبات قوية تتجاوز 70 كم بالساعة خاصة في محافظات واسط وديالى وصلاح الدين، والعاصمة بغداد وكربلاء وبابل، وكافة مدن الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية بالإضافة إلى جنوب مدينة كركوك والسليمانية، فيما توقع المختصين أن تشكل موجة غبارية كثيفة على بعض من مناطق الوسط والجنوب، خلال اليوم.

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