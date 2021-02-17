ليفربول يُسقط لايبزيغ بثنائية ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2021/02/17 | 10:31 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق ليفربول الإنكليزي فوزاً ثميناً على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي ليضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنفس فريق المدرب يورغن كلوب الصعداء بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري المحلي ونجح في تحقيق نتيجة مثالية قبل استضافة لقاء الإياب على ملعبه في العاشر من الشهر المقبل، وذلك بفضل هدفي المصري محمد صلاح (53) والسنغالي ساديو مانيه (58) اللذين سجلا الهدفين في الشوط الثاني.

وأقيمت المباراة في العاصمة المجرية بودابست عوضا عن ألمانيا بسبب القيود المفروضة على الزائرين ضمن مسعى السلطات لتجنب تفشي نسخة متحورة من فيروس كورونا، وقد دخل ليفربول اللقاء على خلفية ثلاث خسارات متتالية في الدوري الممتاز.

ويعاني ليفربول من كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب وجو غوميز في الدفاع، والغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو في الوسط الدفاعي، والبرتغالي ديوغو جوتا في الوسط الهجومي.

وانضم إلى هؤلاء لاعب الوسط جيمس ميلنر الذي أصيب السبت ضد ليستر سيتي (1-3)، ما منح الإسباني تياغو ألكانتارا فرصة اللعب أساسيا ضد لايبزيغ خلف ثلاثي الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، فيما شغل جوردان هندرسون مركز قلب الدفاع غير المعتاد عليه، بجانب الوافد الجديد التركي أوزان كاباك.

وفي الجهة المقابلة ومع غياب المهاجم السويدي إميل فورسبرغ بسبب الإصابة، منح المدرب ناغلسمان الإسباني داني أولمو فرصة اللعب أساسيا في الوسط، فيما عاد قلب الدفاع الفرنسي دايو أوباميكانو الذي أُعلن الأحد رسميا عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل، إلى التشكيلة بعدما جلس على مقاعد البدلاء ضد أوغسبورغ في الدوري المحلي.

استهل الفريقان اللقاء بقوة وكان لايبزيغ قريبا جدا من مباغتة الحارس البرازيلي أليسون لكن القائم تدخل في وجه رأسية أولمو بعد عرضية من مواطنه أنخيلينيو (5).

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 15 لتهديد المرمى الألماني بمحاولة لصلاح الذي اصطدم بتألق الحارس المجري بيتر غولاتشي، ثم انتقل الخطر إلى الجهة المقابلة حيث اضطر أليسون للتدخل في وجه محاولة النمساوي مارسيل سابيتسر (17).

وكان ليفربول قريبا جدا من افتتاح التسجيل عندما مرر الإسكتلندي أندرو روبرتسون الكرة إلى مانيه الذي اصطدم بخروج غولاتشي من مرماه، لكن الكرة عادت إلى روبرتسون الذي حاول تسديدها “ساقطة” فارتدت من أعلى العارضة (32).

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، ثم بدأ لايبزيغ الثاني ضاغطا وحصل على فرصة عبر الفرنسي كريستوفر نكونكو تصدى لها أليسون ببراعة (47)، ثم دفع الفريق الألماني ثمن خطأ من سابيتسر في إعادة الكرة لزميله لوكاس كلوسترمان، فخطفها صلاح وأودعها بعيداً عن متناول غولاتشي (53) ليسجل هدفه الرابع والعشرين في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولم ينتظر ليفربول طويلا لتوجيه ضربة قاسية أخرى لمنافسه من هجمة مرتدة وصلت عبرها الكرة إلى مانيه، فحاول الفرنسي نوردي موكييل اعتراض الكرة لكنه أخفق في تدخله ما سمح للسنغالي في الانفراد بغولاتشي وتسجيل الهدف الثاني لفريق كلوب في غضون خمس دقائق (58).

وحاول لايبزيغ جاهدا العودة وتقليص الفارق وحصل على عدد من الفرص للتسجيل لكنه لم يستغلها، لينتقل بالتالي إلى “أنفيلد” وهو أمام مهمة شاقة جدا.

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