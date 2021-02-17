اسعار صرف الدولار تحافظ على ارتفاعها في الاسواق العراقية

2021/02/17 | 10:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

146,075

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

145,500

146,500

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البصرة / بورصة

146,150

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الموصل / جملة

146,350

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اربيل / بورصة

146,300

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السليمانية / بورصة

146,300

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النجف / بورصة

146,150

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كركوك / جملة

146,300

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ميسان / جملة

146,250

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