رسول: الصواريخ التي استهدفت أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم

2021/02/17 | 10:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل، أطلقت من داخل حدود الإقليم.

وقال رسول في تصريحات تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إن "الصواريخ التي استهدفت محافظة أربيل، أطلقت من داخل حدود الإقليم"، مبينًا أن "عدد الصواريخ التي سقطت في أربيل بلغت 11 صاروخًا".

وأضاف أن "الصواريخ أطلقت من منطقتين داخل إقليم كردستان، وتم العثور على العجلة وقاعدة إطلاق الصواريخ".

وتابع، أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجّه بتحقيق مشترك بين العمليات المشتركة وإقليم كردستان والتحالف الدولي".

وأوضح، أن "4 من الصواريخ التي استهدفت المحافظة سقطت داخل حرم مطار أربيل، وبعض الصواريخ سقطت على مدنيين في المحافظة".

وتابع، "لن نقبل بتحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات".

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