2021/02/17 | 10:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادت الرياح القوة التي شهدتها مدينة السليمانية، ليلة امس الثلاثاء، الى الحاق اضرار مادية بعدد من المناطق، حسبما اكدت مديرية الدفاع المدني.

وقال ريكان جمال المتحدث باسم دائرة الدفاع المدني في السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الرياح القوية التي شهدتها مدينة السليمانية، ليلة امس الثلاثاء، ادت الى كسر عدد من الاشجار والحاق اضرار مادية بعدد من الاكشاك والابراج في مناطق مختلفة من المدينة.

واضاف: تعليماتنا الى المواطنين هي عدم الخروج من منازلهم في مثل تلك الاجواء الا عند الضرورة القصوى وعدم التوجه الى الاماكن الجبلية المرتفعة، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني على اهبة الاستعداد الاغاثة المواطنين في اي وقت.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياح قوية تلحق اضرارا مادية بمدينة السليمانية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياح قوية تلحق اضرارا مادية بمدينة السليمانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).