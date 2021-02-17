النجف: تضاعف اعداد الاصابات بكورونا الى 20 مرة عن الفترة الماضية

2021/02/17 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / النجف..اعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء، عن تضاعف اعداد الاصابات بفيروس كورونا الى 20 مرة عن الفترة الماضية، نافية تسجيل حالة وفاة لطفل بالسلالة الجديدة.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “اعداد الاصابات بفيروس كورونا تضاعفت بشكل كبير يصل الى 20 مرة عن الفترة الماضية، وهو مؤشر خطير لاسيما بعد التأكد من وجود السلالة الجديدة من الفيروس في المحافظة”.واضاف الحميداوي ان “تزايد حالات الاصابة بالفيروس تعني زيادة الحالات الخطرة والوفيات، ما يحتم على المواطنين الالتزام بالاجراءات للعبور من الموجة الحالية”.وكان مدير اعلام الدائرة نفى في وقت سابق، تسجيل حالة وفاة لطفل بالسلالة الجديدة، مطالبا المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية.



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