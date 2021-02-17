الاستثمارات الاجنبية تنمو 89 بالمئة في ايران

2021/02/17 | 10:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية تسجيل الاستثمارات الاجنبية 1.477 مليار دولار في عشرة شهور فترة 20 مارس/آذار 2020 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2021، بنمو 89.4 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.وأكدت بيانات الوزارة نشرت اليوم الأربعاء أن الاستثمارت تم توظيفها في قطاعات التجارة والصناعة والمعادن وحققت نموا رغم القيود الناجمة عن جائحة كورونا و الحظر المفروض على البلاد.وأشارت أن الاستثمارات الأجنبية المعتمدة في قطاعات التجارة والصناعة والمعادن بلغت في الشهور العشرة المذكورة 104 مشاريع بنمو 31.6 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.



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