2021/02/17 | 10:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصدر توجيهات بخصوص الجالية العراقية في الخارج .. وثائق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/17 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهات بخصوص الجالية العراقية في الخارج .. وثائق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهات بخصوص الجالية العراقية في الخارج .. وثائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).