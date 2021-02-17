الدفاع المدنية في السليمانية تطالب المواطنين بعدم الخروج من منازلهم بسبب الرياح العاتية

2021/02/17 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ادت الرياح العاتية التي شهدتها مدينة السليمانية، الليلة الماضية الى الحاق اضرار مادية بعدد من المناطق.وقال ريكان جمال المتحدث باسم دائرة الدفاع المدني في السليمانية في تصريحات صحافية إن الرياح القوية التي شهدتها مدينة السليمانية، ليلة امس الثلاثاء، ادت الى كسر عدد من الاشجار والحاق اضرار مادية بعدد من الاكشاك والابراج في مناطق مختلفة من المدينة، مضيفا أن تعليمات دائرة الدفاع المدنية الى المواطنين هي عدم الخروج من منازلهم في مثل تلك الاجواء الا عند الضرورة القصوى وعدم التوجه الى الاماكن الجبلية المرتفعة، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني على اهبة الاستعداد لاغاثة المواطنين في اي وقت./إنتهى

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