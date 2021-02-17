العثور على (315 )عبوة ناسفة شمال غرب الموصل

2021/02/17 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/اعلن قائد الفرقة مشاة 16 اللواء الركن عبد الحسين الخزعلي عن العثور على 315 عبوة ناسفة في بلدة بادوش شمال غرب للموصل ".وقال الخزعلي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"قوة من الجيش العراقي عثرت على نحو 315عبوة مختلفه الانواع في قرية حلبية التابعة لناحية بادوش ضمن قاطع لواء المشاة 92شمال غرب الموصل"واضاف الخزعلي ان"العبوات سلمت جميعها لقيادة عمليات نينوى "/انتهى

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