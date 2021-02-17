مجلس الوزراء العراقي يقطع الجدل بخصوص قضية ملحة

2021/02/17 | 10:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم مجلس الوزراء العراقي الجدل بخصوص تعليق او استمرار الدراسة والابقاء على الامتحانات والجامعات....

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