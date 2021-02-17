إستهداف أربيل لا يتناسب مع قوة المقاومة العراقية + فيديو

2021/02/17 | 10:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2021.02.17 – أكد الكاتب السياسي العراقي محمود الهاشمي أن استهداف مدينة أربيل يشوبها الضبابية بسبب نوع الاستهداف الذي لا يتناسب مع قوة ...

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