حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس المحتلتين

2021/02/17 | 10:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا وشابين، بعد أن أوقفت مركبة كان يستقلها الشبان عند مفرق “البدوي” في بلدة الطور بالقدس، وفتشتها، قبل أن تعتقلهم.كما داهمت قوات العدو مخيم قلنديا واعتقلت شاباً وداهمت بلدات في غربي بيت لحم.وداهمت آليات العدو عدة بلدات غربي بيت لحم.



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