روحاني يحدد مشكلة وحيدة أمام العودة إلى الاتفاق النووي

2021/02/17 | 10:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تعتزم طرد المفتشين النوويين، وأن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لن يغير الكثير في نشاط إيران النووي.وقال روحاني في تصريحات له، أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات في معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى حيازة أو تخزين السلاح النووي أو أسلحة الدمار الشامل “وهذا قرار حاسم”.واضاف “نرحب بزيارة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكنه المجيء إلى طهران للتفاوض”.وجدد الرئيس الإيراني رفض بلاده لأي تغيير في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مشيرا إلى أنه “يمكن التباحث […]

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