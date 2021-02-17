في كربلاء.. الدفاع المدني يعلن اخماد حرائق اندلعت داخل بساتين ودور سكنية

2021/02/17 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاءاعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة واخماد عدة حرائق اندلعت في محافظة كربلاء داخل بساتين ودور سكنية نتيجة العواصف وسقوط الاسلاك الكهربائية.وذكرت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “سلسلة حرائق اندلعت في مركز محافظة كربلاء المقدسة داخل بساتين قرب فندق البارون وبستان قرب جامعة اهل البيت وبستان في منطقة …

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