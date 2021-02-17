رئيس اركان الحشد وبرهم صالح يؤكدان على ضرورة منع تسلل “داعش” عبر الحدود

2021/02/17 | 10:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، الاربعاء، رفض كل الاعمال التخريبية وضرورة العمل على منع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، التقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد”.وأضاف البيان أن “اللقاء تطرق الى التحركات الأخيرة للحشد الشعبي لضبط الأمن في كركوك وغرب نينوى وصولا الى الحدود العراقية السورية، اضافة الى شرح طبيعة حركة تبديل القطعات ضمن قواطع مسؤولية الحشد الشعبي بهدف تعزيز جهود مكافحة الارهاب، وتنسيق الجهود الأمنية”.وتباحث الجانبان، بحسب البيان، “حول النقاط الحدودية والسيطرات المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة”، مشيرا إلى أن “اللقاء أكد رفض كل الاعمال التخريبية وضرورة العمل على منع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود”.



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