2021/02/17 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحق والده سريعاً..وفاة نائب بسبب كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحق والده سريعاً.. وفاة نائب بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحق والده سريعاً.. وفاة نائب بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).