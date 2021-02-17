وفاة أرام بالتي المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني في بغداد

2021/02/17 | 10:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر طبي، اليوم الاربعاء، بوفاة المتحدث باسم كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني النائب آرام بالاتي، متأثراً بفيروس كورونا.وقال مصدر، ان “النائب آرام بالتي توفي اليوم في أحد مستشفيات دهوك، بعد فترة طويلة من الإصابة بفيروس كورونا”.

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