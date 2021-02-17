"حزام ناسف وعبوات وأسلحة".. روسيا تعتقل 19 متشددا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية

2021/02/17 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله اليوم الأربعاء إنه ألقى القبض على 19 متشددا إسلاميا للاشتباه في التخطيط لهجمات بشمال القوقاز.

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