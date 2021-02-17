وزير الشباب يكشف سبب استثناء مباريات الدوري الممتاز من حظر التجوال

2021/02/17 | 10:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادكشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، سبب استثناء مباريات دوري الكرة الممتاز من حظر التجوال في البلاد.

وقال درجال في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وزارة الشباب استحصلت الموافقات الأصولية لمجلس الوزراء وخلية الأزمة استمرار دوري الكرة”.

واوضح ان “مباريات الدوري الممتاز فقط ستستمر ولن تتأثر بالحظر ومن دون جمهور مع التشديد على مراعاة الشروط الصحية الواجب إتباعها بصورةٍ تامة”.

واضاف أن “مراعاة طلبنا قوبلت بالإيجاب بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم، فضلًا عن مشاركة أندية الزوراء والقوة الجوية والشرطة في دوري النخبة الأسيوي، فيما سيتم إيقاف دوري الدرجة الأولى والأنشطة الأُخرى حتى إشعار آخر”.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قد قررت فرض حظر التجوال في البلاد ابتداءً من يوم غد الخميس لمواجهة جائحة كورونا.



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